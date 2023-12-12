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Monobank подвергся массированной DDoS атаке, а приложение Vodafone перестало работать

Сегодня 13:26
просмотров

Сегодня какой-то "черный день"...

Новости Днепра про Monobank подвергся массированной DDoS атаке, а приложение Vodafone перестало работать

Сегодня, 12 декабря, «Киевстар» стал мишенью мощной хакерской атаки. Из-за этого произошел масштабный технический сбой, в результате которого временно недоступны услуги: мобильной связи и доступа в интернет.

Кроме того, стало известно, что Monobank подвергся массированной DDoS атаке.

Об этом сообщил соучредитель интернет-банкинга Олег Гороховский.

По его словам, все под контролем.

Массированная DDoS атака на моно. Объект атаки: точки входа в Amazon (Банки, сайт). Все под контролем, – написал он.

Новости Днепра про Monobank подвергся массированной DDoS атаке, а приложение Vodafone перестало работать

Также перестало работать приложение Vodafone. В компании пока не комментировали это.

Новости Днепра про Monobank подвергся массированной DDoS атаке, а приложение Vodafone перестало работать

Обновлено: DDoS атаку на Monobank отбили.

Новости Днепра про Monobank подвергся массированной DDoS атаке, а приложение Vodafone перестало работать

Напомним, ранее мы писали, как жители Днепра могут связаться с родными и вызвать экстренные службы.

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Новости Днепра про Monobank подвергся массированной DDoS атаке, а приложение Vodafone перестало работатьУкраїнська Новости Днепра про Monobank подвергся массированной DDoS атаке, а приложение Vodafone перестало работатьРусский

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