Monobank подвергся массированной DDoS атаке, а приложение Vodafone перестало работать

Сегодня, 12 декабря, «Киевстар» стал мишенью мощной хакерской атаки. Из-за этого произошел масштабный технический сбой, в результате которого временно недоступны услуги: мобильной связи и доступа в интернет.
Кроме того, стало известно, что Monobank подвергся массированной DDoS атаке.
Об этом сообщил соучредитель интернет-банкинга Олег Гороховский.
По его словам, все под контролем.
Массированная DDoS атака на моно. Объект атаки: точки входа в Amazon (Банки, сайт). Все под контролем, – написал он.
Также перестало работать приложение Vodafone. В компании пока не комментировали это.
Обновлено: DDoS атаку на Monobank отбили.
Напомним, ранее мы писали, как жители Днепра могут связаться с родными и вызвать экстренные службы.
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