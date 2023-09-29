Можно не торопиться: НБУ продлил срок обмена старых банкнот и мелких монет

До 1 октября украинцы имели возможность обменять разменные монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех годов выпуска. Отмечалось, что после этого они уже не будут обмениваться.
Однако сегодня Национальный банк Украины сообщил, что срок обмена продлили – монеты и банкноты можно будет обменивать до конца действия военного положения в Украине и еще в течение трех месяцев (90 календарных дней) после его прекращения или отмены.
Таким образом все граждане, в частности те, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны или находятся на временно оккупированной территории, будут иметь больше времени для обмена, – говорится в сообщении НБУ.
Где совершить обмен?
В подразделениях Национального банка:
В отделениях уполномоченных банков:
Информацию, в каких именно отделениях и филиалах можно совершить обмен, узнавайте на официальных сайтах этих банков. Отмечается, что обменять монеты и банкноты можно бесплатно и без ограничений.
Читайте также:
Автор:
В этом году украинцы будут отмечать праздник Покрову Пресвятой Богородицы…
В Днепре 17-летний парень украл велосипед у курьера.
Утром 29 августа произошел пожар на "Озерке" в центре города.
В Днепре недавно произошел вопиющий случай: на Слобожанском проспекте водитель…
Стоят эти "яблочные" новинки от 42500 до 83500 тыс. гривен.
В этом году украинцы будут отмечать праздник Покрову Пресвятой Богородицы по новоюлианскому календарю – на него Православная церковь Украины перешла с 1 сентября 2023 года. Из-за этого часть церковных праздников сдвинулась на 13 дней. Если раньше Покрову отмечали 14 октября,…
Недавно в соцсети появилось видео с белыми кенгуру.
В Днепре 17-летний парень украл велосипед у курьера.
29 сентября 364 курсанта первого курса Днепропетровского государственного университета внутренних дел приняли присягу работника Национальной полиции Украины.
Утром 29 августа произошел пожар на "Озерке" в центре города.
В Днепре недавно произошел вопиющий случай: на Слобожанском проспекте водитель Mercedes не пропускал «скорую», которая в тот момент везла раненого бойца.
В Павлограде фельдшеры помогли травмированному мальчику.
В этом году второй месяц осени принесет жителям Днепра отмену моратория на проверки предприятий, необходимость женщинам-медикам и фармацевтам становится на военный учет, а водителям – включать фары в любое время суток. Также в этом году по-новому будем отмечать День украинских…
Порадует ли в выходные погода – читайте дальше!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!