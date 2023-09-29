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  • Можно не торопиться: НБУ продлил срок обмена старых банкнот и мелких монет

Можно не торопиться: НБУ продлил срок обмена старых банкнот и мелких монет

Сегодня 18:25
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Важно!

Новости Днепра про Можно не торопиться: НБУ продлил срок обмена старых банкнот и мелких монет

До 1 октября украинцы имели возможность обменять разменные монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех годов выпуска. Отмечалось, что после этого они уже не будут обмениваться.

Однако сегодня Национальный банк Украины сообщил, что срок обмена продлили – монеты и банкноты можно будет обменивать до конца действия военного положения в Украине и еще в течение трех месяцев (90 календарных дней) после его прекращения или отмены.

Таким образом все граждане, в частности те, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны или находятся на временно оккупированной территории, будут иметь больше времени для обмена, – говорится в сообщении НБУ.

Где совершить обмен?

В подразделениях Национального банка:

  • в Днепре: ул. Воскресенская, 13;

В отделениях уполномоченных банков:

  • «Ощадбанк»;
  • «ПриватБанк»;
  • «Райффайзен Банк»;
  • «ПУМБ».

Информацию, в каких именно отделениях и филиалах можно совершить обмен, узнавайте на официальных сайтах этих банков. Отмечается, что обменять монеты и банкноты можно бесплатно и без ограничений.

Новости Днепра про Можно не торопиться: НБУ продлил срок обмена старых банкнот и мелких монет

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Новости Днепра про Можно не торопиться: НБУ продлил срок обмена старых банкнот и мелких монетУкраїнська Новости Днепра про Можно не торопиться: НБУ продлил срок обмена старых банкнот и мелких монетРусский

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