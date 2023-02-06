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Известный астролог Влад Росс назвал точный месяц нашей победы

Сегодня 10:55
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Известный астролог Влад Росс считает, что россия на годовщину полномасштабного вторжения в Украину попытается снова наступать, но это обернется для нее кошмаром.

Новости Днепра про Известный астролог Влад Росс назвал точный месяц нашей победы

Об этом он рассказал «Главреду».

По словам Росса, путина ждет полное поражение на поле боя. В период с марта по апрель уже станет ясно, что россия полностью проиграла в этой великой войне.

Россию будет ждать полное поражение уже в марте-апреле 2023 года, а в июне, возможно, уже и Крым будет под контролем Украины, если не весь, то большая его часть, – сказал Влад Росс.

Также он отметил, что у путина есть навязчивая идея захватить Киев «за три дня». Пока отказываться от своих планов он не планирует.

Самый опасный период будет около 24 февраля, потому что президент россии любит символические даты. Также осторожными следует быть жителям Славянска и Краматорска, ведь там будут бои за свободу от оккупантов.

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