Штраф 3 468 грн за штуку: в Украине впервые вводят полный запрет на отлов щуки

Запрет продлится полтора месяца.

С 15 февраля по 31 марта в Украине впервые будет действовать полный запрет на отлов щуки.

Об этом сообщает Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

Этот запрет в Украине вводится впервые и наконец будет соответствовать логике процесса развития этого вида рыб. Ведь щука – одна из немногих рыб наших водоемов, нерестовая активность которой начинается при температуре воды 3-5°C, что ниже по нерестовым температурам других видов, – говорится в сообщении.

За незаконное добывание щуки предусмотрено наказание от административной до уголовной ответственности, а также возмещение причиненного рыбному хозяйству ущерба. Компенсация за один незаконно выловленный экземпляр щуки составляет 3468 грн.

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