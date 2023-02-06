Відомий астролог Влад Росс назвав точний місяць нашої перемоги

Відомий астролог Влад Росс вважає, що росія на річницю повномасштабного вторгнення в Україну спробує знову наступати, але це обернеться для неї кошмаром.

Про це він розповім “Главреду”.

За словами Росса, путіна чекає повна поразка на полі бою. У період з березня до квітня вже стане зрозуміло, що росія повністю програла в цій великій війні.

На росію чекатиме цілковита поразка вже в березні-квітні 2023 року, а в червні, можливо, вже і Крим буде під контролем України, якщо не весь, то більша його частина, – сказав Влад Росс.

Також він зазначив, що у путіна є нав’язлива ідея захопити Київ “за три дні”. Поки відмовлятися від своїх планів він не планує.

Найнебезпечніший період буде поблизу 24 лютого, бо президент рф любить символічні дати. Також обережними варто бути жителям Слов’янська та Краматорська, адже там йтимуть бої за свободу від окупантів.

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