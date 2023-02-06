Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Відомий астролог Влад Росс назвав точний місяць нашої перемоги

Сьогодні 10:55
просмотров

Відомий астролог Влад Росс вважає, що росія на річницю повномасштабного вторгнення в Україну спробує знову наступати, але це обернеться для неї кошмаром.

Новости Днепра про Відомий астролог Влад Росс назвав точний місяць нашої перемоги

Про це він розповім “Главреду”.

За словами Росса, путіна чекає повна поразка на полі бою. У період з березня до квітня вже стане зрозуміло, що росія повністю програла в цій великій війні.

На росію чекатиме цілковита поразка вже в березні-квітні 2023 року, а в червні, можливо, вже і Крим буде під контролем України, якщо не весь, то більша його частина, – сказав Влад Росс.

Також він зазначив, що у путіна є нав’язлива ідея захопити Київ “за три дні”. Поки відмовлятися від своїх планів він не планує.

Найнебезпечніший період буде поблизу 24 лютого, бо президент рф любить символічні дати. Також обережними варто бути жителям Слов’янська та Краматорська, адже там йтимуть бої за свободу від окупантів.

Читайте також:

Новости Днепра про Відомий астролог Влад Росс назвав точний місяць нашої перемогиУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Залишилися двоє дітей: у бою за Україну загинув 53-річний Герой із Дніпропетровської області
    Новини Дніпра
    Вчора 19:37
    Залишилися двоє дітей: у бою за Україну загинув 53-річний Герой із Дніпропетровської області

    Вічна слава!

    У “Дії” тепер можна отримати витяг замість довідки про місце проживання: як саме
    Новини Дніпра
    Вчора 15:40
    У “Дії” тепер можна отримати витяг замість довідки про місце проживання: як саме

    В Україні замість довідки про реєстрацію місця проживання можна отримати…

    Легкоатлетка із Дніпра з рекордом тріумфувала на змаганнях у Франції
    Новини Дніпра
    Вчора 14:50
    Легкоатлетка із Дніпра з рекордом тріумфувала на змаганнях у Франції

    Спортсменка із Дніпра Ярослава Магучіх з рекордом здобула перемогу на…

    Є “приліт” у житлову забудову та університет: вранці окупанти вдарили ракетами С-300 по центру Харкова (ФОТО)
    новини України
    Вчора 11:41
    Є “приліт” у житлову забудову та університет: вранці окупанти вдарили ракетами С-300 по центру Харкова (ФОТО)

    Сьогодні, 5 лютого, близько 8:20 російські військові завдали двома ракетами…

    Наверх