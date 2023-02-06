В Днепре сегодня будут работать 37 троллейбусов и 50 трамваев: маршруты

Работа общественного транспорта 6 февраля будет организована следующим образом:
Всего на маршруты электротранспорта вышли 87 единиц подвижного состава. Режим работы технических рейсов в рабочие дни: с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 21:00.
Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, присутствуют аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов может меняться в течение дня.
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