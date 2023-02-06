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В Днепре сегодня будут работать 37 троллейбусов и 50 трамваев: маршруты

Сегодня 08:00
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6 февраля 2023 года на маршрутах электротранспорта работают следующие технические рейсы.

Новости Днепра про В Днепре сегодня будут работать 37 троллейбусов и 50 трамваев: маршруты

 Работа общественного транспорта 6 февраля будет организована следующим образом:

  • троллейбусные маршруты №1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20. Всего 37 транспортных средств;
  • трамвайные маршруты №1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19. Всего 50 трамвайных вагонов.

    Всего на маршруты электротранспорта вышли 87 единиц подвижного состава. Режим работы технических рейсов в рабочие дни: с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 21:00.

    Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, присутствуют аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов может меняться в течение дня.

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Новости Днепра про В Днепре сегодня будут работать 37 троллейбусов и 50 трамваев: маршрутыУкраїнська Новости Днепра про В Днепре сегодня будут работать 37 троллейбусов и 50 трамваев: маршрутыРусский

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