Спортсмены из Днепра завоевали 13 медалей на Чемпионате Европы по таэквондо ИТФ

Напомним, ранее мы писали, что спортсмены из Днепра завоевали 6 медалей на чемпионате Европы по смешанным единоборствам ММА.

Об этом сообщили в управлении спорта города Днепр.

Спортсмены из Днепра завоевали на этих соревнованиях 13 медалей: 4 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые.

С 16 по 21 апреля в городе Копер (Словения) проходил Чемпионат Европы по таэквондо ИТФ среди взрослых, юниоров, юношей и ветеранов.

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