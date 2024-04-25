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  • Спортсмены из Днепра завоевали 13 медалей на Чемпионате Европы по таэквондо ИТФ

Спортсмены из Днепра завоевали 13 медалей на Чемпионате Европы по таэквондо ИТФ

Сегодня 09:32
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Поздравляем!

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 13 медалей на Чемпионате Европы по таэквондо ИТФ

С 16 по 21 апреля в городе Копер (Словения) проходил Чемпионат Европы по таэквондо ИТФ среди взрослых, юниоров, юношей и ветеранов.

Спортсмены из Днепра завоевали на этих соревнованиях 13 медалей: 4 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые.

Об этом сообщили в управлении спорта города Днепр.

  • Золото и бронза — Долгов Егор;
  • Золото и серебро — Чехлатый Артем;
  • Золото и бронза — Прокопенко Тихон;
  • Золото — Керб Матвей;
  • Два серебра и бронза — Синева Диана;
  • Серебро — Тихоновский Андрей;
  • Серебро — Носков Владислав;
  • Бронза — Гурбанов Давид.

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 13 медалей на Чемпионате Европы по таэквондо ИТФ

Напомним, ранее мы писали, что спортсмены из Днепра завоевали 6 медалей на чемпионате Европы по смешанным единоборствам ММА.

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Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 13 медалей на Чемпионате Европы по таэквондо ИТФУкраїнська Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 13 медалей на Чемпионате Европы по таэквондо ИТФРусский

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