Спортсмены из Днепра завоевали 14 медалей на Кубке Украины по пулевой стрельбе

Напомним, ранее мы писали, что спортсмены из Днепра завоевали 13 медалей на Чемпионате Европы по таэквондо ИТФ.

Отмечается, что соревнования проходили как в командном первенстве, так и в личном.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Спортсмены из Днепра завоевали медали на Кубке Украины по пулевой стрельбе (пистолет).

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