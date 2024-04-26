Спортсмены из Днепра завоевали 14 медалей на Кубке Украины по пулевой стрельбе

Спортсмены из Днепра завоевали медали на Кубке Украины по пулевой стрельбе (пистолет).
Чемпионат проходил во Львове. Воспитанники специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1 завоевали 14 медалей: 6 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Отмечается, что соревнования проходили как в командном первенстве, так и в личном.
Личное первенство:
Командное первенство:
Напомним, ранее мы писали, что спортсмены из Днепра завоевали 13 медалей на Чемпионате Европы по таэквондо ИТФ.
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