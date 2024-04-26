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  • Спортсмены из Днепра завоевали 14 медалей на Кубке Украины по пулевой стрельбе

Спортсмены из Днепра завоевали 14 медалей на Кубке Украины по пулевой стрельбе

Сегодня 10:00
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Поздравляем спортсменов!

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 14 медалей на Кубке Украины по пулевой стрельбе

Спортсмены из Днепра завоевали медали на Кубке Украины по пулевой стрельбе (пистолет).

Чемпионат проходил во Львове. Воспитанники специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1 завоевали 14 медалей: 6 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Отмечается, что соревнования проходили как в командном первенстве, так и в личном.

Личное первенство:

  • Юлия Диденко — 1 место упражнение микст, 2 место упражнение «МП-5», 2 место упражнение «ПП-3».
  • Даниил Миклухо — 1 место упражнение микст, 1 место упражнение «ПП-3»;
  • Полина Колесникова — 3 место упражнение «МП-5».

Командное первенство:

  • Диденко Юлия, Полина Колесникова, Милана Мамась — 1 место упражнение «МП-5» и 2 место в упражнении «ПП-3»;
  • Даниил Миклухо, Иван Мартынов — 3 место в упражнении «ПП-3».

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 14 медалей на Кубке Украины по пулевой стрельбе

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 14 медалей на Кубке Украины по пулевой стрельбе

Напомним, ранее мы писали, что спортсмены из Днепра завоевали 13 медалей на Чемпионате Европы по таэквондо ИТФ.

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Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 14 медалей на Кубке Украины по пулевой стрельбеУкраїнська Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 14 медалей на Кубке Украины по пулевой стрельбеРусский

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