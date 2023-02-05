Остались двое детей: в бою за Украину погиб 53-летний Герой из Днепропетровской области

30 января в боях с оккупантами на Северском направлении погиб сержанта ВСУ из Днепропетровской области Александр Шемет. Мужчине было 53 года.
Об этом сообщает Каменская районная государственная администрация.
Александр присоединился к рядам ВСУ в сентябре по мобилизации. Проходил службу в должности стрелка-санитара мотопехотного отделения одной из воинских частей.
У Героя остались двое детей, мать, сестра и братья.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего воина! Светлая память!
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