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  • Остались двое детей: в бою за Украину погиб 53-летний Герой из Днепропетровской области

Остались двое детей: в бою за Украину погиб 53-летний Герой из Днепропетровской области

Сегодня 19:37
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Вечная слава!

Новости Днепра про Остались двое детей: в бою за Украину погиб 53-летний Герой из Днепропетровской области

30 января в боях с оккупантами на Северском направлении погиб сержанта ВСУ из Днепропетровской области Александр Шемет. Мужчине было 53 года.

Об этом сообщает Каменская районная государственная администрация.

Александр присоединился к рядам ВСУ в сентябре по мобилизации. Проходил службу в должности стрелка-санитара мотопехотного отделения одной из воинских частей.

У Героя остались двое детей, мать, сестра и братья.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего воина! Светлая память!

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Новости Днепра про Остались двое детей: в бою за Украину погиб 53-летний Герой из Днепропетровской областиУкраїнська Новости Днепра про Остались двое детей: в бою за Украину погиб 53-летний Герой из Днепропетровской областиРусский

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