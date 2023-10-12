Известная телеведущая получила новое подозрение: поддерживает и пропагандирует оккупацию Украины

Служба безопасности Украины сообщила об еще одном подозрении бывшей ведущей каналов Медведчука Диане Панченко. Ее обвиняют в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК), за что грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

По данным следствия, с октября 2022 года по настоящее время Панченко по указанию из москвы способствует военно-политическому руководству рф в взрывной деятельности против Украины. В частности, фигурантка систематически оправдывает вооруженную агрессию россии против Украины, поддерживает и пропагандирует оккупацию регионов нашего государства, а также манипулятивно освещает военно-политическую ситуацию в Украине и призывает наших сограждан не сопротивляться оккупантам.

Видео с подобным содержанием Панченко систематически выкладывает на собственном Ютуб-канале, насчитывающем почти 1 млн пользователей. Кроме того, пропагандистские «сюжеты» и «публикации» Панченко «разгоняет» через сеть прокремлевских Телеграмм-каналов.

Панченко ищут, чтобы привлечь к ответственности.

Напомним, в январе этого года СБУ сообщила фигурантке о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

Читайте также:

Українська Русский

Автор: