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  • Відома телеведуча отримала нову підозру: підтримує та пропагує окупацію України

Відома телеведуча отримала нову підозру: підтримує та пропагує окупацію України

Сьогодні 12:33
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Служба безпеки України повідомила про ще одну підозру колишній ведучій каналів Медведчука Діані Панченко. Тепер їй закидають державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК), за що загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Новости Днепра про Відома телеведуча отримала нову підозру: підтримує та пропагує окупацію України

За даними слідства, з жовтня 2022 року по теперішній час Панченко за вказівкою з москви сприяє військово-політичному керівництву рф в підривній діяльності проти України. Зокрема, фігурантка систематично виправдовує збройну агресію рф проти України, підтримує та пропагує окупацію регіонів нашої держави, а також маніпулятивно висвітлює військово-політичну ситуацію в Україні і закликає наших співгромадян не чинити спротив окупантам.

Відео з подібним змістом Панченко систематично викладає на власному Ютуб-каналі, який налічує майже 1 млн користувачів. Крім того, пропагандистські «сюжети» та «публікації» Панченко «розганяє» через мережу прокремлівських Телеграм-каналів.

Панченко наразі шукають, аби притягнути до відповідальності.

Нагадаємо, у січні цього року СБУ повідомила фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Новости Днепра про Відома телеведуча отримала нову підозру: підтримує та пропагує окупацію України

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