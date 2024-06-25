Блогер из Днепра призывал россиян захватить Украину, а затем сам попросился шпионить за ВСУ

Служба безопасности задержала в Днепре сторонника РФ, публично призвавшего к захвату власти в Украине, и который затем попросился «подработать» шпионом.
Речь идет о 36-летнем блогере из Днепра. Весной этого года он написал сообщение во вражеском чат-боте, где предложил свою помощь в войне против Украины. После этого начал собирать разведданные о дислокации и перемещении сил обороны в Днепре.
Основное внимание информатор обращал на места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ. Кроме того, врага интересовали координаты местных ТЦК и логистических баз украинских защитников, а также актуальная информация о последствиях вражеских «прилетов».
Для сбора развединформации злоумышленник ездил по городу и отслеживал нужные ему локации. Одновременно блогер записывал стримы, в которых выступал в поддержку оккупационных группировок РФ и призывал к насильственному захвату власти в Украине. Видео выкладывал под псевдонимом на собственном ютуб-канале.
Однако СБУ своевременно разоблачила шпиона, обезопасив пункты базирования и маршрутов движения украинских войск о которых мог узнать вражеский информатор.
Во время обыска в квартире задержанного изъяты черные записи, компьютер и мобильный телефон, которые он использовал для сотрудничества с оккупантами.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
Блогер сейчас под стражей. Идейному стороннику РФ грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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