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  • Блогер из Днепра призывал россиян захватить Украину, а затем сам попросился шпионить за ВСУ

Блогер из Днепра призывал россиян захватить Украину, а затем сам попросился шпионить за ВСУ

Сегодня 10:40
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СБУ задержала в Днепре информатора, который "сливал" геолокации ВСУ во враждебный чат-бот

Новости Днепра про Блогер из Днепра призывал россиян захватить Украину, а затем сам попросился шпионить за ВСУ

Служба безопасности задержала в Днепре сторонника РФ, публично призвавшего к захвату власти в Украине, и который затем попросился «подработать» шпионом.

Речь идет о 36-летнем блогере из Днепра. Весной этого года он написал сообщение во вражеском чат-боте, где предложил свою помощь в войне против Украины. После этого начал собирать разведданные о дислокации и перемещении сил обороны в Днепре.

Основное внимание информатор обращал на места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ. Кроме того, врага интересовали координаты местных ТЦК и логистических баз украинских защитников, а также актуальная информация о последствиях вражеских «прилетов».

Для сбора развединформации злоумышленник ездил по городу и отслеживал нужные ему локации. Одновременно блогер записывал стримы, в которых выступал в поддержку оккупационных группировок РФ и призывал к насильственному захвату власти в Украине. Видео выкладывал под псевдонимом на собственном ютуб-канале.

Новости Днепра про Блогер из Днепра призывал россиян захватить Украину, а затем сам попросился шпионить за ВСУ

Однако СБУ своевременно разоблачила шпиона, обезопасив пункты базирования и маршрутов движения украинских войск о которых мог узнать вражеский информатор.

Во время обыска в квартире задержанного изъяты черные записи, компьютер и мобильный телефон, которые он использовал для сотрудничества с оккупантами.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
  • ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти);
  • ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Блогер сейчас под стражей. Идейному стороннику РФ грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Новости Днепра про Блогер из Днепра призывал россиян захватить Украину, а затем сам попросился шпионить за ВСУУкраїнська Новости Днепра про Блогер из Днепра призывал россиян захватить Украину, а затем сам попросился шпионить за ВСУРусский

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