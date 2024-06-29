Базовый прогноз зимой – 12 часов без света, – гендиректор Yasno

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что при базовом сценарии отключение света зимой будет продолжаться по 12 часов в сутки. Об этом он рассказал в интервью Delo.ua.
«Мой базовый прогноз — в энергосистеме будет дефицит в районе 30-35%. Что это значит для потребителей? Если заживят критическую инфраструктуру и уже потом остатки будут распределять остатки, то для потребителей дефицит составит 50%. То есть базовый прогноз — 12 часов без света» , – заявил менеджер компании.
Он также добавил, что окончательный прогноз можно будет сделать только в августе. При этом он может как улучшиться, так и ухудшиться.
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