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Базовый прогноз зимой – 12 часов без света, – гендиректор Yasno

Сегодня 14:01
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Генеральный директор компании Yasno дал прогноз на зимние отключения света.

Новости Днепра про Базовый прогноз зимой – 12 часов без света, – гендиректор Yasno

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что при базовом сценарии отключение света зимой будет продолжаться по 12 часов в сутки. Об этом он рассказал в интервью Delo.ua.

«Мой базовый прогноз — в энергосистеме будет дефицит в районе 30-35%. Что это значит для потребителей? Если заживят критическую инфраструктуру и уже потом остатки будут распределять остатки, то для потребителей дефицит составит 50%. То есть базовый прогноз — 12 часов без света» , – заявил менеджер компании.

Он также добавил, что окончательный прогноз можно будет сделать только в августе. При этом он может как улучшиться, так и ухудшиться.

Сегодня мы писали о том, что в Днепре идентифицировали личность погибшей в результате ракетного удара.

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Новости Днепра про Базовый прогноз зимой – 12 часов без света, – гендиректор YasnoУкраїнська Новости Днепра про Базовый прогноз зимой – 12 часов без света, – гендиректор YasnoРусский

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