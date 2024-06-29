Базовый прогноз зимой – 12 часов без света, – гендиректор Yasno

Генеральный директор компании Yasno дал прогноз на зимние отключения света.

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что при базовом сценарии отключение света зимой будет продолжаться по 12 часов в сутки. Об этом он рассказал в интервью Delo.ua.

«Мой базовый прогноз — в энергосистеме будет дефицит в районе 30-35%. Что это значит для потребителей? Если заживят критическую инфраструктуру и уже потом остатки будут распределять остатки, то для потребителей дефицит составит 50%. То есть базовый прогноз — 12 часов без света» , – заявил менеджер компании.

Он также добавил, что окончательный прогноз можно будет сделать только в августе. При этом он может как улучшиться, так и ухудшиться.

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