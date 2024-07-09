Похищали телефоны из морга: в Днепре разоблачили циничных мошенников, которые воровали деньги у павших военных

В Днепре разоблачили циничных аферистов, наживавшихся на погибших военных.

СБУ и Нацполиция задержали в Днепре жуликов, которые похищали деньги с банковских счетов погибших воинов ВСУ.

Правоохранители выяснили, что банда циничных преступников забирали телефоны павших военных, тела которых привозили в областное бюро судмедэкспертизы. Пока проводились необходимые процедуры, мошенники получали доступ к банковским счетам погибших и снимали чужие сбережения.

Для совершения преступления фигуранты привлекли работника областного бюро судмедэкспертизы. Он похищал личные вещи павших воинов на территории морга. Среди награбленных предметов: платежные карты и мобильные телефоны, номера которых зарегистрированы в интернет-банкинге.

Из-за этих гаджетов злоумышленники входили в банковские приложения и переводили деньги на собственные счета. Таким образом, фигуранты также оформляли онлайн-кредиты, а затем инкассировали их в ближайших банкоматах.

Мошенники пытались провести сделки как можно скорее, пока финучреждения не получили информацию о смерти реальных владельцев банковских счетов. Аферистам удалось «заработать» около 1,5 млн грн.

К схеме были привлечены пять человек. Кроме работника бюро судмедэкспертизы в состав банды входил ИТ-специалист, который «взламывал» банковские приложения павших воинов, а также уже имеющий судимость рецидивист.

Во время обысков в помещениях и автомобилях задержанных изъяты мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты фигурантов, а также карты, личные вещи и форма погибших военнослужащих.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

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