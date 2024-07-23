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В Украине продлили военное положение и мобилизацию

Сегодня 13:24
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Правительство продлило военное положение и мобилизацию в Украине еще на 90 дней.

Новости Днепра про В Украине продлили военное положение и мобилизацию

Сегодня, 23 июля, президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации на 90 дней, с 12 августа по 9 ноября. Парламент уже утвердил их. Далее нужна подпись Владимира Зеленского.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале.

Он также добавил, что законодательный акт «Об утверждении указа Президента Украины «О продлении срока действия военного положения в Украине» (№11234) поддержали 339 депутатов, а «Об утверждении указа Президента Украины «О продлении срока проведения общей мобилизации» (№ 11235) – 336.

“Парламент поддержал продление действия военного положения на 90 дней. Соответственно с 12 августа по 09 ноября. ЗА – 339 за продолжение военного положения. Дальше нужна только подпись Президента”, — написал Ярослав Железняк.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения военное положение в Украине продолжают уже 12 раз.

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