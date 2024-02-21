Из-за блокады границы с Польшей взлетят цены на автогаз: будет ли дефицит

Из-за блокады протестующими границы с Польшей также будут проблемы с автогазом.

Такие предположения высказал директор группы «А-95» Сергей Куюн Укрінформу.

По словам эксперта, последствия блокады украинско-польской границы протестующими уже заметны. Первые повышения цен на горючее можно наблюдать на заправках в украинских городах.

Однако цены еще могут взлететь на 3 гривны за литр. В то же время дефицита не будет, в отличие от осени, когда горючее подорожало из-за его нехватки. В этот раз стоимость вырастет из-за того, что поставщикам придется объезжать Польшу через Румынию или Словакию, а это немалые дополнительные расходы на логистику, которые упадут на плечи покупателей.

Кроме этого, Польша остается крупным поставщиком сжиженного газа в Украину. Так что этот нюанс также повлияет на ценообразование.

Что касается цены на бензин и дизель, значительного роста не прогнозируется. Поставщики уже давно приспособились к новым условиям, так что ожидать увеличения расходов на логистику и соответственно стоимости топлива — не стоит.

Что касается железной дороги, то сейчас нет признаков блокировки перевозки нефтепродуктов. Отгрузки планируются, отмечает эксперт. Однако предупреждает, что все может измениться, если заблокируют железную дорогу. Тогда это станет существенным ударом для Украины и последствия ощутят все.

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