Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Из-за блокады границы с Польшей взлетят цены на автогаз: будет ли дефицит

Сегодня 13:53
просмотров

Из-за блокады протестующими границы с Польшей также будут проблемы с автогазом.

Новости Днепра про Из-за блокады границы с Польшей взлетят цены на автогаз: будет ли дефицит

Такие предположения высказал директор группы «А-95» Сергей Куюн Укрінформу.

По словам эксперта, последствия блокады украинско-польской границы протестующими уже заметны. Первые повышения цен на горючее можно наблюдать на заправках в украинских городах.

Однако цены еще могут взлететь на 3 гривны за литр. В то же время дефицита не будет, в отличие от осени, когда горючее подорожало из-за его нехватки. В этот раз стоимость вырастет из-за того, что поставщикам придется объезжать Польшу через Румынию или Словакию, а это немалые дополнительные расходы на логистику, которые упадут на плечи покупателей.

Кроме этого, Польша остается крупным поставщиком сжиженного газа в Украину. Так что этот нюанс также повлияет на ценообразование.

Что касается цены на бензин и дизель, значительного роста не прогнозируется. Поставщики уже давно приспособились к новым условиям, так что ожидать увеличения расходов на логистику и соответственно стоимости топлива — не стоит.

Что касается железной дороги, то сейчас нет признаков блокировки перевозки нефтепродуктов. Отгрузки планируются, отмечает эксперт. Однако предупреждает, что все может измениться, если заблокируют железную дорогу. Тогда это станет существенным ударом для Украины и последствия ощутят все.

Читайте также:

Новости Днепра про Из-за блокады границы с Польшей взлетят цены на автогаз: будет ли дефицитУкраїнська Новости Днепра про Из-за блокады границы с Польшей взлетят цены на автогаз: будет ли дефицитРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Украине скоро может ощутимо вырасти цена на топливо: сколько будет стоить литр
Новости Украины
15.02.2024 11:20
В Украине скоро может ощутимо вырасти цена на топливо: сколько будет стоить литр

В Украине в ближайшие недели может ощутимо подорожать топливо.

Отец с дочерью устроили дебош: появились подробности «драки» с копами на АЗС в Днепре
Новости Днепра
12.01.2024 10:26
Отец с дочерью устроили дебош: появились подробности «драки» с копами на АЗС в Днепре

Правонарушителям сообщили о подозрении.

В Днепре на одной из АЗС сняли «драку» между копами и горожанами: что известно
Новости Днепра
10.01.2024 14:19
В Днепре на одной из АЗС сняли «драку» между копами и горожанами: что известно

Сегодня, 10 января, Telegram-каналы опубликовали видео инцидента, который произошел на…

Хотели водки: в Днепре неизвестные избили работников АЗС
Новости Днепра
02.01.2024 14:22
Хотели водки: в Днепре неизвестные избили работников АЗС

Инцидент произошел на днях на АЗС "Юкон" на улице Янтарная.

Последние новости

«Есть основания полагать, что это последний год»: в сети вспомнили вдохновляющее обращение Джемилева о судьбе Крыма
«Есть основания полагать, что это последний год»: в сети вспомнили вдохновляющее обращение Джемилева о судьбе Крыма

В сети вспомнили вдохновляющее обращение Мустафы Джемилева, где он спрогнозировал судьбу оккупированного Крыма.

Сегодня 16:29
2
просмотров
Коп из Днепра предложил виновнику ДТП «решить все его проблемы» за 2 тыс. долларов
Коп из Днепра предложил виновнику ДТП «решить все его проблемы» за 2 тыс. долларов

Теперь правоохранителю грозит наказание в виде до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Сегодня 16:17
4
просмотров
Где находились и как выглядели первые купальни на Днепре в Екатеринославе
Где находились и как выглядели первые купальни на Днепре в Екатеринославе

Несмотря на близость к реке жители Екатеринослава не использовали ее для купания как вида отдыха. В 1870-х годах было популярно кататься на лодках по реке, а весь берег Днепра был занят складами и лесопильнями. Там, где их не было –…

Сегодня 15:53
2
просмотров
В Днепре сегодня на некоторых улицах внезапно исчезла вода: причина и адреса
В Днепре сегодня на некоторых улицах внезапно исчезла вода: причина и адреса

Сделайте дома запасы питьевой и технической воды - на всякий случай!

Сегодня 15:27
9
просмотров
Ушел из жизни известный художник из Днепра
Ушел из жизни известный художник из Днепра

Не стало днепровского художника Александра Демидова.

Сегодня 14:49
3
просмотров
Детская поликлиника и фонтан в сквере: что раньше было на месте Дома книги в Днепре (ФОТО)
Детская поликлиника и фонтан в сквере: что раньше было на месте Дома книги в Днепре (ФОТО)

На месте Дома книги в Днепре в 1950-х годах стоял старинный особняк. В нем находилась поликлиника. Рядом, там,  где сегодня находится продуктовый магазин – находилось еще одно старинное здание.

Сегодня 13:59
2
просмотров
В 86 лет умер борец за независимость Украины и диссидент Степан Хмара
В 86 лет умер борец за независимость Украины и диссидент Степан Хмара

Светлая память!

Сегодня 13:37
4
просмотров
С чужим паспортом: житель Днепра «под прикрытием» распивал пиво посреди улицы
С чужим паспортом: житель Днепра «под прикрытием» распивал пиво посреди улицы

В Днепре за распитие алкоголя задержали мужчину с поддельным паспортом.

Сегодня 12:58
2
просмотров
Жена следователя из Днепра купила TESLA за 10 тыс. грн, хотя цена «с рук» стартует от 30 тыс. долларов
Жена следователя из Днепра купила TESLA за 10 тыс. грн, хотя цена «с рук» стартует от 30 тыс. долларов

Жена следователя из Днепра приобрела Tesla в 2022 году выпуска за 10 тысяч гривен.

Сегодня 12:02
6
просмотров
В Днепре собирают российские книги, чтобы приобрести авто для Сил обороны: куда нести
В Днепре собирают российские книги, чтобы приобрести авто для Сил обороны: куда нести

Инициатива продлится до 31 марта!

Сегодня 10:47
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх