На Днепропетровщине опровергли слухи о принудительной эвакуации некоторых районов

В Днепропетровской области не собираются проводить принудительную эвакуацию.

Пока в этом нет нужды, а сообщения распространяющиеся тг-каналами — фейковые.

На это обратил внимание ресурс «СтопФейк Днепр».

На днях в некоторых тг-каналах начали публиковать информацию о якобы возможности принудительной эвакуации для жителей Никопольского района. Об этом говорили со ссылкой на главу РВА Евгения Евтушенко. Однако нигде больше таких новостей не было, да и сам чиновник впоследствии опроверг эти слухи.

В райадминистрации отрицали наличие заявления об эвакуации и призвали не поддаваться панике.

Заметим, в Украине проводят принудительную эвакуацию, но это касается только населенных пунктов, которые находятся в непосредственной близости от линии столкновения.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: