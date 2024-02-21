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  • На Днепропетровщине опровергли слухи о принудительной эвакуации некоторых районов

На Днепропетровщине опровергли слухи о принудительной эвакуации некоторых районов

Сегодня 10:42
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В Днепропетровской области не собираются проводить принудительную эвакуацию.

Новости Днепра про На Днепропетровщине опровергли слухи о принудительной эвакуации некоторых районов

Пока в этом нет нужды, а сообщения распространяющиеся тг-каналами — фейковые.

На это обратил внимание ресурс «СтопФейк Днепр».

На днях в некоторых тг-каналах начали публиковать информацию о якобы возможности принудительной эвакуации для жителей Никопольского района. Об этом говорили со ссылкой на главу РВА Евгения Евтушенко. Однако нигде больше таких новостей не было, да и сам чиновник впоследствии опроверг эти слухи.

В райадминистрации отрицали наличие заявления об эвакуации и призвали не поддаваться панике.

Заметим, в Украине проводят принудительную эвакуацию, но это касается только населенных пунктов, которые находятся в непосредственной близости от линии столкновения.

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