Жена следователя из Днепра купила TESLA за 10 тыс. грн, хотя цена «с рук» стартует от 30 тыс. долларов

Об этом стало известно из декларации за 2022 год заместителя начальника отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Днепропетровской области Валентина Серединского.
Жена следователя Анна приобрела Tesla Model Y 2022 года выпуска стоимостью 10 тысяч гривен, хотя цена авто на вторичном рынке составляет не менее 30 тысяч долларов.
На это обратили внимание журналисты «Слідство.Інфо«, которые спросили следователя и его жену об этой покупке.
Владелец авто Анна Серединская рассказала, что не знает о заполнении декларации супругом и не понимает, почему там указана такая цена за машину. Однако подлинную стоимость не сообщила.
Валентин Серединский, который, согласно декларации, имеет право на пользование этой машиной, ответил журналистам, что цена 10 тысяч гривен указана в договоре купли-продажи.
Контактами продавца следователь делиться не захотел, но отметил, что нашел предложение на сайте онлайн-объявлений. Поэтому вопрос о цене нужно задавать тому, кто оценивал стоимость машины для продажи.
Что касается доходов семьи, то в 2022 году Валентин Валентинович получил 690 тысяч 357 гривен по основному месту работы в полиции и еще 30601 гривен зарплаты за преподавание в Днепропетровском государственном университете внутренних дел. Его жена Анна заработала более 3 миллионов гривен дохода от предпринимательской деятельности.
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