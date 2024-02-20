В Днепре неизвестные одели купидончика, сидящего на самой длинной скамейке в городе (ФОТО)

В Днепре неизвестные решили согреть купидончика с набережной.

Волшебного купидончика, сидящего на самой длинной скамейке в Днепре, одели. Для него связали маленький шарф, прикрывший обнаженную скульптуру.

Кто-то связал Купидончику шарфик, чтобы он не замерз, — написала в своем Instagram гид из Днепра Ирина Спириденкова.

Напомним, 60-метровая скамейка установлена на аллее Набережной. Конструкция выполнена в технологии художественной ковки и украшена инсталляциями, отражающими жизненный путь семьи: момент встречи двух сердец, влюбленность, решение быть вместе, появление детей, забота и мир.

Среди фигур конечно же есть купидон, возводящий влюбленных в Днепре, которые потом смогут прийти посидеть на семейной скамейке.

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