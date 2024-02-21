Дружина слідчого з Дніпра купила TESLA за 10 тис грн, хоча ціна “з рук” стартує від 30 тис доларів

Дружина слідчого з Дніпра придбала Tesla 2022 року випуску за 10 тисяч гривень.

Про це стало відомо з декларації за 2022 рік заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області Валентина Серединського.

Дружина слідчого Анна придбала Tesla Model Y 2022 року випуску вартістю 10 тисяч гривень, хоча ціна авто на вторинному ринку складає не менше 30 тисяч доларів.

На це звернули увагу журналісти “Слідство.Інфо“, які запитали слідчого та його дружину про цю покупку.

Власниця авто Анна Серединська розповіла, що не знає про заповнення декларації чоловіком та не розуміє, чому там вказана така ціна за машину. Однак справжню вартість не повідомила.

Валентин Серединський, який згідно з декларацією має право на користування цією машиною, відповів журналістам, що ціна 10 тисяч гривень вказана у договорі купівлі-продажу.

Контактами продавця слідчий ділитися не захотів, але зазначив, що знайшов пропозицію на сайті онлайн-оголошень. Тому запитання щодо ціни треба ставити тому, хто оцінював вартість машини для продажу.

Що ж стосується доходів родини, то у 2022 році Валентин Валентинович отримав 690 тисяч 357 гривень за основним місцем роботи у поліції та ще 30601 гривень зарплатні за викладання у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Його дружина Анна заробила понад 3 мільйони гривень доходу від підприємницької діяльності.

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