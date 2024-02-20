Все тело в переломах: в Днепре нашли котика, которого избили и бросили умирать на пустыре

В Днепре спасают кошка Яшу, которого бросили умирать на пустыре.

Котика Яшу нашли рядом с дачами. Как сообщила волонтер приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик, животное избили и бросить умирать в поле. Пушистик чудом смог доползти до людей, чтобы попросить о помощи. Заметили его, когда четвероногий пытался идти по трассе, но постоянно падал.

Пока Яша в ветклинике под наблюдением врачей. По словам волонтерки, ветеринары были удивлены тому, что котик мог двигаться, имея столь тяжелые травмы. У животного гнойный перелом лапы, сломанные ребра и кровоподтеки на всем теле.

Котика обезболили, поставили ему капельницу и сделали первую операцию, однако предстоит еще одно хирургическое вмешательство и реабилитация. На лечение Яши у приюта нет денег, поэтому волонтер просит неравнодушных днепрян помочь четвероногому.

Для лечения Яши нужно не менее 15 тысяч гривен. Котик в стабильном состоянии, но без второй операции останется с инвалидностью.

Перечислить денежные средства можно по реквизитам. Подробнее о Яше ТУТ.

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Куратор мини-приюта +380732350370 Ольга

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Назначение «Благотворительная помощь для котика Яши»

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