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  • Все тело в переломах: в Днепре нашли котика, которого избили и бросили умирать на пустыре

Все тело в переломах: в Днепре нашли котика, которого избили и бросили умирать на пустыре

Сегодня 20:15
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В Днепре спасают кошка Яшу, которого бросили умирать на пустыре.

Новости Днепра про Все тело в переломах: в Днепре нашли котика, которого избили и бросили умирать на пустыре

Котика Яшу нашли рядом с дачами. Как сообщила волонтер приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик, животное избили и бросить умирать в поле. Пушистик чудом смог доползти до людей, чтобы попросить о помощи. Заметили его, когда четвероногий пытался идти по трассе, но постоянно падал.

Пока Яша в ветклинике под наблюдением врачей. По словам волонтерки, ветеринары были удивлены тому, что котик мог двигаться, имея столь тяжелые травмы. У животного гнойный перелом лапы, сломанные ребра и кровоподтеки на всем теле.

Котика обезболили, поставили ему капельницу и сделали первую операцию, однако предстоит еще одно хирургическое вмешательство и реабилитация. На лечение Яши у приюта нет денег, поэтому волонтер просит неравнодушных днепрян помочь четвероногому.

Для лечения Яши нужно не менее 15 тысяч гривен. Котик в стабильном состоянии, но без второй операции останется с инвалидностью.

Перечислить денежные средства можно по реквизитам. Подробнее о Яше ТУТ.

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Карты мини-приюта для помощи
Уманчик Ольга Валентиновна
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4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com — международные переводы
[email protected], Olga Umanchyk
Расчётный счет PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Назначение «Благотворительная помощь
для котика Яши»

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Новости Днепра про Все тело в переломах: в Днепре нашли котика, которого избили и бросили умирать на пустыреУкраїнська Новости Днепра про Все тело в переломах: в Днепре нашли котика, которого избили и бросили умирать на пустыреРусский

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