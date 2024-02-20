В Днепре с 21 по 29 февраля будут отключать газ

Возобновление подачи газа будет выполнено по окончании регламентных работ. При этом потребителям необходимо обеспечить доступ работникам газовой компании в каждую газифицированную квартиру, — говорится в сообщении.

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