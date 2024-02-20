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В Днепре с 21 по 29 февраля будут отключать газ

Сегодня 18:40
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В Днепре запланировано отключение газа.

Новости Днепра про В Днепре с 21 по 29 февраля будут отключать газ

В Днепровском филиале «Газсети» анонсировали отключение газа.

21 февраля

  • ул. Коробова, 12, подъезд №4
  • пр. Слобожанский, 62а
  • ул. Титова, 28

22 февраля

  • ул. Донецкое Шоссе, 122
  • ул. Сечеславская Набережная, 19а

27 февраля

  • ул. Космонавтов, 20
  • ул. Коксовая, 5
  • ул. Братьев Воробьев,48
  • пр. Героев, 35, подъезд № 1

28 февраля

  • пр. Героев, 19
  • пр. Слобожанский, 129

29 февраля

  • ул. Рассветная, 5
Обратите внимание!
 
Возобновление подачи газа будет выполнено по окончании регламентных работ. При этом потребителям необходимо обеспечить доступ работникам газовой компании в каждую газифицированную квартиру, — говорится в сообщении.

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