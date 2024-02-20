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В Днепре таксист без прав и под наркотиками возил людей по городу

Сегодня 15:25
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В Днепре остановили таксиста, который, вероятно, был в состоянии наркотического опьянения и возил людей без водительских прав.

Новости Днепра про В Днепре таксист без прав и под наркотиками возил людей по городу

Днем 19 февраля инспекторы остановили в Самарском районе автомобиль Daewoo, водитель которого оказывал услуги такси.

В ходе проверки документов выяснилось, что гражданин лишен суда водительского удостоверения и не имел права садиться за руль.

Также у водителя выявили признаки наркотического опьянения. Мужчина прошел осмотр в медицинском учреждении в установленном законом порядке. Результат за 10 дней.

Патрульные составили протокол по ч. 5 ст. 126 (Повторное в течение года управление транспортным средством лицом, не имеющим на это права) КУоАП. Водителя отстранили от вождения.

Дальнейшую судьбу водителя решит суд.

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