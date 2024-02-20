В Днепре таксист без прав и под наркотиками возил людей по городу

Днем 19 февраля инспекторы остановили в Самарском районе автомобиль Daewoo, водитель которого оказывал услуги такси.
В ходе проверки документов выяснилось, что гражданин лишен суда водительского удостоверения и не имел права садиться за руль.
Также у водителя выявили признаки наркотического опьянения. Мужчина прошел осмотр в медицинском учреждении в установленном законом порядке. Результат за 10 дней.
Патрульные составили протокол по ч. 5 ст. 126 (Повторное в течение года управление транспортным средством лицом, не имеющим на это права) КУоАП. Водителя отстранили от вождения.
Дальнейшую судьбу водителя решит суд.
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