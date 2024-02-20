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  • В Днепре разоблачили «ловеласа», который за месяц обокрал на свиданиях пятерых женщин

В Днепре разоблачили «ловеласа», который за месяц обокрал на свиданиях пятерых женщин

Сегодня 11:26
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В Днепре разоблачили мужчину, который ходил на свидание, чтобы обворовывать женщин.

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Днепрянин знакомился с женщинами в соцсетях, а затем их обворовывал.

Об дерзком «ловеласе» рассказали в ГУНП в Днепропетровской области.

42-летний днепрянин знакомился с женщинами в интернете. Мило общался, входил к ним в доверие, а потом приглашал на свидание, чтобы встретиться вживую. При личной встрече грабил или тайно похищал имущество потерпевших.

На свидания-кражи мужчина ходил в течение января.

Впоследствии пострадавшие от аферы «ловеласа» женщины начали обращаться к стражам порядка, чтобы сообщить о краже. Как установили оперативники Днепровского районного управления полиции, от действий злоумышленника пострадали пять днепрянок.

Полиция вора задержала. Им оказался 42-летний ранее судимый местный житель.

19 февраля следователи сообщили ему о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 185 (кража), ч. 4 ст. 186 (грабеж) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Кривом Роге мужчина украл документы у нового друга, чтобы потом потребовать за них вознаграждение.

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