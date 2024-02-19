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Подгоняют весну: вблизи Днепра заметили первых перелетных скворцов (ФОТО)

Сегодня 20:10
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В Украину и в частности Днепр слетелись первые скворцы.

Новости Днепра про Подгоняют весну: вблизи Днепра заметили первых перелетных скворцов (ФОТО)

Скворцы, которых называют предвестниками весны, уже слетаются в Украину. Эти птицы «ближние мигранты», так как на зиму летят в Южную Европу и Средиземноморье, поэтому самыми первыми возвращаются на наши земли после окончания холодов.

Непрерывное пение скворцов в народе считают первым естественным маркером того, что настоящая весна уже не за горами. Опытный наблюдатель за птицами Юрий Батаев снял пернатых, вернувшихся в соседнее Запорожье.

Фото Юрий выложил в сообществе «Птицы Украины».

Как отмечают орнитологи, иногда скворцы могут зимовать в Украине небольшими стайками, если зима не холодная. Возможно именно поэтому первых птиц заметили уже в феврале, хотя обычно они не возвращаются в наши края раньше марта.

Селятся скворцы обычно вблизи городов и сел, где есть чем поживиться. Пищей для птиц являются остатки ягод и фруктов.

Новости Днепра про Подгоняют весну: вблизи Днепра заметили первых перелетных скворцов (ФОТО)

Скворцы довольно красивые птицы. Взрослые особи имеют блестящую металлически-фиолетово-зеленую окраску с белыми кончиками покровных пер. Такими пернатыми прилетают весной, а вот к концу лета, из-за постоянного шмыганья из гнезда в дупле, белые перья стираются, поэтому скворцы становятся однотонно темными.

Эти пернатые достаточно певучие. Скворцы любят имитировать разные звуки: «включают» скрипы, свист, которые слышат вокруг себя. Именно их мы слышим летними вечерами, когда сотни птиц облепляют деревья среди многоэтажек.

Несмотря на то, что скворцы достаточно надоедливы, а летом еще и обдирают фруктовые деревья в садах, они являются санитарами леса. Весной собирают многих насекомых-вредителей, спасая сады от гусениц. В то же время пернатые не забывают вернуться за «зарплатой», когда ягоды созреют. Тогда птицы объедают плодовые деревья, особенно если летают стаями.

Новости Днепра про Подгоняют весну: вблизи Днепра заметили первых перелетных скворцов (ФОТО)

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