Не есть и не пить: сколько лет нужно, чтобы купить собственное жилье в Днепре, имея среднюю зарплату

И это при условии, если всю зарплату откладывать на сбережения.

Аналитики известных порталов по поиску жилья и работы подсчитали, сколько лет нужно жителям областных центров, чтобы приобрести собственную однокомнатную квартиру при условии, что они получают среднюю зарплату по региону.

Цены на жилье в областных центрах высокие. Особенно в Киеве и на западе Украины.

ТОП-5 областных центров с самым дорогим жильем на первичном рынке:

Киев — 12 лет;

Львов – 11 лет;

Днепр — 10 лет;

Ужгород — 9 лет;

Одесса – 9 лет.

То есть 10 лет или 113 средних зарплат нужно, чтобы приобрести в Днепре однокомнатную квартиру на первичном рынке. Заметим: стоимость квартиры брали тоже среднюю. Так что если удастся найти более дешевый вариант, то откладывать нужно меньше.

Несколько более демократичны цены на жилье вторичного рынка. В Днепре нужно отложить 86 средних зарплат за 7 лет, чтобы купить однокомнатную квартиру.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре несколько подешевела аренда квартир.

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