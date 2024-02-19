Не есть и не пить: сколько лет нужно, чтобы купить собственное жилье в Днепре, имея среднюю зарплату

Аналитики известных порталов по поиску жилья и работы подсчитали, сколько лет нужно жителям областных центров, чтобы приобрести собственную однокомнатную квартиру при условии, что они получают среднюю зарплату по региону.
Цены на жилье в областных центрах высокие. Особенно в Киеве и на западе Украины.
ТОП-5 областных центров с самым дорогим жильем на первичном рынке:
То есть 10 лет или 113 средних зарплат нужно, чтобы приобрести в Днепре однокомнатную квартиру на первичном рынке. Заметим: стоимость квартиры брали тоже среднюю. Так что если удастся найти более дешевый вариант, то откладывать нужно меньше.
Несколько более демократичны цены на жилье вторичного рынка. В Днепре нужно отложить 86 средних зарплат за 7 лет, чтобы купить однокомнатную квартиру.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре несколько подешевела аренда квартир.
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