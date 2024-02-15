У Дніпрі з початку року дещо здешевшала оренда квартир

Попри це Дніпро та область все ще в трійці найдорожчих міст України для оренди житла.
За інформацією популярного порталу з пошуку житла, у січні дещо змінилася ситуація на ринку нерухомості. У деяких містах ціни знизилися, а в решті знову зросли.
Несподівано швидко виросли (на 10%) ціни на оренду житла в Кіровоградській області, де з початку війни не спостерігалося значного здорожчання.
Найвищі ціни традиційно встановили в Києві – в середньому 16 630 грн. А також:
Однак, якщо порівнювати ціни на оренду в Дніпрі у січні 2024 та грудні 2023, то вони впали на 2,44%. Однокімнатна квартира у середньому обійдеться в 13 тисяч гривень.
Зауважимо, що це середня ціна, тобто можна знайти житло як за 25 тисяч гривень та і за 6 тисяч. Усе як завжди залежить від району, стану квартири та побажань власників помешкання.
Нагадаємо, ми розповідали в яких районах Дніпра найдешевша та найдорожча оренда квартир. А також називали місто на Дніпропетровщині, яке стало лідером рейтингу найдорожчої добової оренди квартир.
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