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У Дніпрі з початку року дещо здешевшала оренда квартир

Сьогодні 22:00
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У Дніпрі в січні трохи знизилися ціни на квартири в оренду.

Новости Днепра про У Дніпрі з початку року дещо здешевшала оренда квартир

Попри це Дніпро та область все ще в трійці найдорожчих міст України для оренди житла. 

За інформацією популярного порталу з пошуку житла, у січні дещо змінилася ситуація на ринку нерухомості. У деяких містах ціни знизилися, а в решті знову зросли. 

Несподівано швидко виросли (на 10%) ціни на оренду житла в Кіровоградській області, де з початку війни не спостерігалося значного здорожчання.

Найвищі ціни традиційно встановили в Києві – в середньому 16 630 грн. А також:

  • Львівській області – 14390 грн;
  • Дніпропетровській – 13 093 грн;
  • Закарпатській – 12 388 грн.

Однак, якщо порівнювати ціни на оренду в Дніпрі у січні 2024 та грудні 2023, то вони впали на 2,44%. Однокімнатна квартира у середньому обійдеться в 13 тисяч гривень. 

Зауважимо, що це середня ціна, тобто можна знайти житло як за 25 тисяч гривень та і за 6 тисяч. Усе як завжди залежить від району, стану квартири та побажань власників помешкання.

Новости Днепра про У Дніпрі з початку року дещо здешевшала оренда квартир

Нагадаємо, ми розповідали в яких районах Дніпра найдешевша та найдорожча оренда квартир. А також називали місто на Дніпропетровщині, яке стало лідером рейтингу найдорожчої добової оренди квартир.

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