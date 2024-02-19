Не їсти і не пити: скільки років треба, аби купити власне житло у Дніпрі, маючи середню зарплату

І це при умові, якщо всю зарплатню відкладати на заощадження.

Аналітики відомих порталів з пошуку житла та роботи підрахували, скільки років потрібно жителям обласних центрів, аби придбати власну однокімнатну квартиру за умови, якщо вони отримують середню зарплатню по регіону.

Ціни на житло в обласних центрах високі. Особливо у Києві та на заході України.

ТОП-5 обласних центрів із найдорожчим житлом на первинному ринку:

Київ — 12 років;

Львів — 11 років;

Дніпро — 10 років;

— 10 років; Ужгород — 9 років;

Одеса — 9 років.

Тобто 10 років або 113 середніх зарплат треба аби придбати в Дніпрі однокімнатну квартиру на первинному ринку. Зауважимо: вартість квартири брали теж середню. Тож якщо вдасться знайти дешевший варіант, той відкладати треба менше.

Трохи демократичніші ціни на житло вторинного ринку. У Дніпрі треба відкласти 86 середніх зарплат за 7 років, аби купити однокімнатну квартиру.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі дещо здешевшала оренда квартир.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: