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Не їсти і не пити: скільки років треба, аби купити власне житло у Дніпрі, маючи середню зарплату

Сьогодні 22:05
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І це при умові, якщо всю зарплатню відкладати на заощадження.

Новости Днепра про Не їсти і не пити: скільки років треба, аби купити власне житло у Дніпрі, маючи середню зарплату

Аналітики відомих порталів з пошуку житла та роботи підрахували, скільки років потрібно жителям обласних центрів, аби придбати власну однокімнатну квартиру за умови, якщо вони отримують середню зарплатню по регіону. 

Ціни на житло в обласних центрах високі. Особливо у Києві та на заході України.

ТОП-5 обласних центрів із найдорожчим житлом на первинному ринку:

  • Київ — 12 років;
  • Львів — 11 років;
  • Дніпро — 10 років;
  • Ужгород — 9 років;
  • Одеса — 9 років.

Тобто 10 років або 113 середніх зарплат треба аби придбати в Дніпрі однокімнатну квартиру на первинному ринку. Зауважимо: вартість квартири брали теж середню. Тож якщо вдасться знайти дешевший варіант, той відкладати треба менше. 

Трохи демократичніші ціни на житло вторинного ринку. У Дніпрі треба відкласти 86 середніх зарплат за 7 років, аби купити однокімнатну квартиру. 

Новости Днепра про Не їсти і не пити: скільки років треба, аби купити власне житло у Дніпрі, маючи середню зарплату

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі дещо здешевшала оренда квартир. 

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Новости Днепра про Не їсти і не пити: скільки років треба, аби купити власне житло у Дніпрі, маючи середню зарплатуУкраїнська Новости Днепра про Не їсти і не пити: скільки років треба, аби купити власне житло у Дніпрі, маючи середню зарплатуРусский

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