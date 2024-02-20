У Дніпрі викрили “ловеласа”, який за місяць обікрав на побаченнях п’ятьох жінок

У Дніпрі викрили чоловіка, який ходив на побачення, аби обкрадати жінок.

Дніпрянин знайомився з жінками у соцмережах, а потім їх обкрадав.

Про зухвалого “ловеласа” розповіли в ГУНП у Дніпропетровській області.

42-річний дніпрянин знайомився з жінками в інтернеті. Мило спілкувався, входив до них в довіру, а потім запрошував на побачення, аби зустрітися вживу. При особистій зустрічі грабував, або таємно викрадав майно потерпілих.

На побачення-крадіжки чоловік ходив упродовж січня.

Згодом постраждалі від афери “ловеласа” жінки почали звертатися до правоохоронців, аби повідомити про крадіжку. Як встановили оперативники Дніпровського районного управління поліції, від дій зловмисника постраждало п’ять дніпрянок.

Наразі поліція злодія затримала. Ним виявився 42-річний раніше судимий місцевий житель.

19 лютого слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 (крадіжка), ч. 4 ст. 186 (грабіж) та ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Кривому Розі чоловік вкрав документи в нового друга, аби потім вимагати за них винагороду.

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