В Днепропетровской области нетрезвый мужчина свалился с 5-метрового дерева

Инцидент произошел в это воскресенье 18 февраля, сообщила заведующая Каменской станцией экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева.
Фельдшерам Каменского пришел вызов о падении мужчины с дерева. Бригада срочно выехала на место.
Первые признаки весны заметны в действиях людей: например, начинают подрезать ветки на деревьях, особенно когда примут крепкие напитки, а затем падают с этих деревьев, — сообщила Лариса.
Оказалось, что 40-летний мужчина спилил ветку и упал с дерева высотой около пяти метров, но в какой-то момент не удержал равновесие и упал на землю.
Ему оказали экстренную помощь: внутривенный доступ, обезболивание, транспортная иммобилизация, инфузия растворов.
В тяжелом состоянии с диагнозом «Кататравма. ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. Перелом плеча, лопатки, ребер со II по XII слева. Алкогольное опьянение» его госпитализировали в больницу Каменского.
Читайте также:
Автор:
В Днепре ищут приют для 14 котиков, которых эвакуировали из…
Важная информация!
Для любого вида трудовой деятельности, в том числе и продажи…
В Днепре обустроили зону для тренировки собак.
В Днепре ищут приют для 14 котиков, которых эвакуировали из Купянска.
На днях в Испании, в муниципалитете Вильяхойоса, нашли мертвым российского пилота Максима Кузьминова, который предал рф и передал ВСУ вертолет Ми-8.
Новые кадровые назначения произошли в области.
Важная информация!
Для любого вида трудовой деятельности, в том числе и продажи товаров либо услуг в Instagram, Facebooк и других социальных сетях в Украине необходимо быть зарегистрированным физическим-лицом предпринимателем. Зарегистрировать ФОП можно в любом городе, но уплаченные налоги будут автоматически «идти» в…
Была ли это месть - пока неизвестно.
В Днепре обустроили зону для тренировки собак.
Кругосветный круиз - это длительный круизный маршрут, который охватывает несколько континентов и длится несколько месяцев. Эти эпические путешествия позволяют путешественникам обогнуть земной шар по морю и посетить множество мест по пути.
Мужчине уже сообщили о подозрении.
В ТРК "Апполо" анонсировали дату открытия торгового центра, который месяц назад разрушила ракета.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!