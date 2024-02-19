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  • В Днепропетровской области нетрезвый мужчина свалился с 5-метрового дерева

В Днепропетровской области нетрезвый мужчина свалился с 5-метрового дерева

Сегодня 19:25
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В Каменском спасали мужчину, который нетрезвым упал с 5-метрового дерева.

Новости Днепра про В Днепропетровской области нетрезвый мужчина свалился с 5-метрового дерева

Инцидент произошел в это воскресенье 18 февраля, сообщила заведующая Каменской станцией экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева.

Фельдшерам Каменского пришел вызов о падении мужчины с дерева. Бригада срочно выехала на место.

Первые признаки весны заметны в действиях людей: например, начинают подрезать ветки на деревьях, особенно когда примут крепкие напитки, а затем падают с этих деревьев, — сообщила Лариса.

Оказалось, что 40-летний мужчина спилил ветку и упал с дерева высотой около пяти метров, но в какой-то момент не удержал равновесие и упал на землю.

Ему оказали экстренную помощь: внутривенный доступ, обезболивание, транспортная иммобилизация, инфузия растворов.

В тяжелом состоянии с диагнозом «Кататравма. ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. Перелом плеча, лопатки, ребер со II по XII слева. Алкогольное опьянение» его госпитализировали в больницу Каменского.

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