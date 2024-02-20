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У Дніпрі таксист без прав та під наркотиками возив людей містом

Сьогодні 15:25
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У Дніпрі зупинили таксиста, який ймовірно був у стані алкогольного сп'яніння та возив людей без водійських прав.

Новости Днепра про У Дніпрі таксист без прав та під наркотиками возив людей містом

Вдень 19 лютого інспектори зупинили у Самарському районі автомобіль Daewoo, водій якого надавав послуги таксі. 

Під час перевірки документів з’ясувалось, що громадянин позбавлений судом водійського посвідчення і не мав права сідати за кермо.

Також у кермувальника виявили ознаки наркотичного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд у мед закладі у встановленому законом порядку. Результат за 10 діб.

Патрульні склали протокол за ч. 5 ст. 126 (Повторне протягом року керування транспортним засобом особою, яка не має на це права) КУпАП. Водія відсторонили від керування. 

Подальшу долю водія вирішить суд. 

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Новости Днепра про У Дніпрі таксист без прав та під наркотиками возив людей містомУкраїнська

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