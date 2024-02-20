На вокзалі Дніпра відкрили безкоштовну розвивально-розважальну зону для дітей: деталі

У понеділок, 19 лютого, на залізничному вокзалі Дніпра відкрили безбар’єрну та абсолютно безкоштовну розвивально-розважальну зону для дітей - точку «Спільно». Її обладнали ЮНІСЕФ та "Укрзалізниця".

Про це повідомили у пресслужбі УЗ.

Продовжуємо робити наші вокзали максимально комфортними та цікавими для наших маленьких пасажирів. Відтепер і на вокзалі Дніпра в очікуванні свого рейсу діти можуть пограти в дитячій зоні, а їхні батьки — відпочити, — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Зазначається, що вокзальна точка «Спільно» пристосована для зручного перебування дітей та їхніх батьків. У Дніпрі вона має площу 128 кв. м та облаштована зонами дитячої творчості й ігор. Крім того, тут можна зарядити телефон, облаштовані приватні кабінки для грудного вигодовування та сповивання, передбачені місця очікування для батьків.

Безкоштовна дитяча зона на вокзалі у Дніпрі працює цілодобово.

Зазначимо, такі дитячі зони раніше було відкрито в Києві, Харкові та Львові, а наступним стане вокзал Одеси.

Нагадаємо, раніше ми писали, що “Укрзалізниця” запускає потяг з Дніпра до Карпат: деталі.

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