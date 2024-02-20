У Дніпрі на лівому березі знизили тиск подачі води: що сталося та адреси

Сьогодні, 20 лютого, у деяких будинках на лівому березі Дніпра знизили тиск подачі води. Причина – проведення аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.
Отже, тимчасово знижено тиск на верхніх поверхах будинків:
Нормативний тиск буде відновлено протягом дня!
Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі припинять подачу електроенергії.
Читайте також:
Автор:
Важлива інформація для власників паспортів-книжечок!
У понеділок, 19 лютого, на залізничному вокзалі Дніпра відкрили безбар’єрну…
Що стало причиною займання - поки невідомо.
Ще є час зарядити телефон!