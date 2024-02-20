У Дніпрі на лівому березі знизили тиск подачі води: що сталося та адреси

Нормативний тиск обіцяють відновити протягом дня!

Сьогодні, 20 лютого, у деяких будинках на лівому березі Дніпра знизили тиск подачі води. Причина – проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.

Отже, тимчасово знижено тиск на верхніх поверхах будинків:

просп. Слобожанський, 40-90;

вул. Богдана Хмельницкого, 2-33;

просп. Петра Калнишевського, 1-72;

вул. Бахмутська, 8-64;

вул. Старочумацька, 1, 10, 11;

вул. Квітки Цісик, 1-36;

вул. Яскрава, 1-41;

вул. Дебальцівська, 21, 23, 28, 29;

вул. Осіння, 7-13.

Нормативний тиск буде відновлено протягом дня!

Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі припинять подачу електроенергії.

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