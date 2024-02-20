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  • Діти втратили батька: війна забрала життя мужнього бійця з Дніпропетровщини Вадима Дяченка

Діти втратили батька: війна забрала життя мужнього бійця з Дніпропетровщини Вадима Дяченка

Сьогодні 09:38
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Вічна слава Герою!

Новости Днепра про Діти втратили батька: війна забрала життя мужнього бійця з Дніпропетровщини Вадима Дяченка

Під час виконання бойового завдання в н. п. Синьківка Куп’янського району Харківської області загинув воїн з Дніпропетровщини Вадим Дяченко.

Про це повідомили на ФБ-сторінці Роздорської громади.

У нашій громаді знову сумна звістка. Страшна війна з рф забрала життя мужнього бійця, Героя-захисника Дяченка Вадима Васильовича, 1972 року народження, – йдеться у повідомленні.

У захисника залишилися дружина, троє дітей та онук.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя! Вічна пам’ять!

Новости Днепра про Діти втратили батька: війна забрала життя мужнього бійця з Дніпропетровщини Вадима Дяченка

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Новости Днепра про Діти втратили батька: війна забрала життя мужнього бійця з Дніпропетровщини Вадима ДяченкаУкраїнська

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