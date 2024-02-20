Діти втратили батька: війна забрала життя мужнього бійця з Дніпропетровщини Вадима Дяченка

Під час виконання бойового завдання в н. п. Синьківка Куп’янського району Харківської області загинув воїн з Дніпропетровщини Вадим Дяченко.
Про це повідомили на ФБ-сторінці Роздорської громади.
У нашій громаді знову сумна звістка. Страшна війна з рф забрала життя мужнього бійця, Героя-захисника Дяченка Вадима Васильовича, 1972 року народження, – йдеться у повідомленні.
У захисника залишилися дружина, троє дітей та онук.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя! Вічна пам’ять!
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