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Добавились новые адреса: где сегодня в Днепре прекратят подачу электроэнергии

Сегодня 07:00
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Еще есть время зарядить телефон!

Новости Днепра про Добавились новые адреса: где сегодня в Днепре прекратят подачу электроэнергии

Сегодня, 20 февраля, в Днепре будут выключать свет в некоторых домах.

Причина — проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, примерно с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Инженерная: 7, 11 (добавилась);
  • ж/м Тополь-1: 1;
  • пер. Джинчарадзе: 1, 4, 8;
  • Запорожское шоссе: 22, 25, 26-А, 30-Л, 32, 38, 40, 42, 48, 60.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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