Добавились новые адреса: где сегодня в Днепре прекратят подачу электроэнергии

Еще есть время зарядить телефон!

Сегодня, 20 февраля, в Днепре будут выключать свет в некоторых домах.

Причина — проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, примерно с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Инженерная: 7, 11 (добавилась);

ж/м Тополь-1: 1;

пер. Джинчарадзе: 1, 4, 8;

Запорожское шоссе: 22, 25, 26-А, 30-Л, 32, 38, 40, 42, 48, 60.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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