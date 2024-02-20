В реке под Днепром утонул 17-летний парень: комментарий ГСЧС

Тело парня обнаружили на глубине 2 м и на расстоянии 30 м от берега.

Сегодня, 20 февраля, в 11:18 на линию «101» сообщили, что на реке Сура в селе Новоалександровка исчез подросток.

Водолазы-спасатели оперативно прибыли на место и начали поисковые работы. Они обследовали 4500 кв. м подводной акватории реки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

К сожалению, 17-летнего парня нашли уже мертвым — его тело было на глубине 2 м и на расстоянии 30 м от берега. Погибшего передали сотрудникам полиции.

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