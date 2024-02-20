В реке под Днепром утонул 17-летний парень: комментарий ГСЧС

Сегодня, 20 февраля, в 11:18 на линию «101» сообщили, что на реке Сура в селе Новоалександровка исчез подросток.
Водолазы-спасатели оперативно прибыли на место и начали поисковые работы. Они обследовали 4500 кв. м подводной акватории реки.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
К сожалению, 17-летнего парня нашли уже мертвым — его тело было на глубине 2 м и на расстоянии 30 м от берега. Погибшего передали сотрудникам полиции.
Читайте также:
Автор:
Нужна ваша помощь!
Возобновить услугу по поставке тепловой энергии обещают вечером 23 февраля!
Жители Марганца пожаловались на гуманитарную помощь, полученную от благотворительных организаций.
Новые кадровые назначения произошли в области.
Из-за теплой погоды в феврале не некоторых деревьях уже начали пробиваться почти. А уже через 9 дней начинается календарная весна. Жители Днепра очень любят это время года, по крайней мере, об этом можно судить по тому, сколько «весенних» улиц есть…
Нужна ваша помощь!
В Днепре остановили таксиста, который, вероятно, был в состоянии наркотического опьянения и возил людей без водительских прав.
В Днепропетровской области в некоторых районах превышен эпидпорог.
Старые здания в центре Днепра потихоньку исчезают. На первых улицах города еще осталось несколько построек, возведенных в XIX веке, но большая часть из них находится в полуразрушенном состоянии.
Возобновить услугу по поставке тепловой энергии обещают вечером 23 февраля!
В Днепре спасали 14-летнего парня, внезапно потерявшего сознание на детской площадке.
Все мы можем увидеть наш любимый город, а теперь у нас есть возможность и услышать его - в интерпретации известного музыканта и его творческой команды.
Определили лучшее фото исторического памятника, сделанного на Днепропетровщине.
В Днепре разоблачили мужчину, который ходил на свидание, чтобы обворовывать женщин.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!