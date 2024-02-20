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У Дніпрі з 21 по 29 лютого відключатимуть газ

Сьогодні 18:40
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У Дніпрі запланували відключення газу.

Новости Днепра про У Дніпрі з 21 по 29 лютого відключатимуть газ

У Дніпровській філії “Газмережі” анонсували відключення газу. 

21 лютого

  • вул. Коробова, 12, під’їзд № 4
  • пр. Слобожанський, 62а
  • вул. Титова, 28

22 лютого 

  • вул. Донецьке Шосе, 122
  • вул. Січеславська Набережна, 19а

27 лютого 

  • вул. Космонавтів, 20
  • вул. Коксова, 5
  • вул. Братів Горобців,48
  • пр. Героїв, 35, під’їзд № 1

28 лютого

  • пр. Героїв, 19
  • пр. Слобожанський, 129

29 лютого 

  • вул. Світанкова, 5
Зверніть увагу! 
 
Відновлення подачі газу буде виконано після закінчення регламентних робіт. При цьому споживачам необхідно забезпечити доступ працівникам газової компанії в кожне газифіковане помешкання, – йдеться у повідомленні.
 

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