У Дніпрі з 21 по 29 лютого відключатимуть газ

У Дніпровській філії “Газмережі” анонсували відключення газу.
21 лютого
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29 лютого
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Відновлення подачі газу буде виконано після закінчення регламентних робіт. При цьому споживачам необхідно забезпечити доступ працівникам газової компанії в кожне газифіковане помешкання, – йдеться у повідомленні.
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