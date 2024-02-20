У Дніпрі собаку прив’язали до паркану ветклініки і кинули напризволяще (ВІДЕО)

У Дніпрі господар залишив свого пса прив'язаним біля паркану ветклініки та пішов геть.

Усе сталося поблизу приміщення ветклініки на вулиці Робочій.

Як повідомили на офіційній Facebook-сторінці ветеринарного медзакладу, 20 лютого близько 10.30 ранку невідома людина залишила свого друга – німецьку вівчарку років 7-8, привʼязавши її до паркану.

На відео видно, що чоловік йде разом з псом до клініки, а потім підходить до паркану, аби прив’язати повідець до металевих штирів. Після цього не озираючись йде геть, залишивши собаку напризволяще.

Дії чоловіка зафіксували камери відеонагляду поруч з клінікою.

Співробітники медзакладу спочатку намагалися забрати собацю в клініку, але тварина, як тільки хтось підходив, гучно гавкала та не підпускала до себе чужинців. Згодом ветеринари принесли псові воду та їжу, а потім подзвонили до Зооконтролю.

Спеціалістам КП вдалося відловити пса та забрати на перетримку до комунального притулку.

Поки що робітники клініки хочуть віднайти господаря собаки.

Загальний стан тварини добрий.

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Прохання, якщо хтось впізнає чоловіка, чи знає будь-яку інформацію ( імʼя, адреса ) просимо повідомити у нашу клініку за номерами:

068-742-47-73;

066-351-91-01;

073-204-43-38

Якщо відео раптом не відкривається, то побачити його можна ТУТ.

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