У Дніпрі собаку прив’язали до паркану ветклініки і кинули напризволяще (ВІДЕО)

Усе сталося поблизу приміщення ветклініки на вулиці Робочій.
Як повідомили на офіційній Facebook-сторінці ветеринарного медзакладу, 20 лютого близько 10.30 ранку невідома людина залишила свого друга – німецьку вівчарку років 7-8, привʼязавши її до паркану.
На відео видно, що чоловік йде разом з псом до клініки, а потім підходить до паркану, аби прив’язати повідець до металевих штирів. Після цього не озираючись йде геть, залишивши собаку напризволяще.
Дії чоловіка зафіксували камери відеонагляду поруч з клінікою.
Співробітники медзакладу спочатку намагалися забрати собацю в клініку, але тварина, як тільки хтось підходив, гучно гавкала та не підпускала до себе чужинців. Згодом ветеринари принесли псові воду та їжу, а потім подзвонили до Зооконтролю.
Спеціалістам КП вдалося відловити пса та забрати на перетримку до комунального притулку.
Поки що робітники клініки хочуть віднайти господаря собаки.
Загальний стан тварини добрий.
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Прохання, якщо хтось впізнає чоловіка, чи знає будь-яку інформацію ( імʼя, адреса ) просимо повідомити у нашу клініку за номерами:
Якщо відео раптом не відкривається, то побачити його можна ТУТ.
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