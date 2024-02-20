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  • У Дніпрі собаку прив’язали до паркану ветклініки і кинули напризволяще (ВІДЕО)

У Дніпрі собаку прив’язали до паркану ветклініки і кинули напризволяще (ВІДЕО)

Сьогодні 17:21
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У Дніпрі господар залишив свого пса прив'язаним біля паркану ветклініки та пішов геть.

Новости Днепра про У Дніпрі собаку прив'язали до паркану ветклініки і кинули напризволяще (ВІДЕО)

Усе сталося поблизу приміщення ветклініки на вулиці Робочій. 

Як повідомили на офіційній Facebook-сторінці ветеринарного медзакладу, 20 лютого близько 10.30 ранку невідома людина залишила свого друга – німецьку вівчарку років 7-8, привʼязавши її до паркану.

На відео видно, що чоловік йде разом з псом до клініки, а потім підходить до паркану, аби прив’язати повідець до металевих штирів. Після цього не озираючись йде геть, залишивши собаку напризволяще.

Дії чоловіка зафіксували камери відеонагляду поруч з клінікою.

Співробітники медзакладу спочатку намагалися забрати собацю в клініку, але тварина, як тільки хтось підходив, гучно гавкала та не підпускала до себе чужинців. Згодом ветеринари принесли псові воду та їжу, а потім подзвонили до Зооконтролю.

Спеціалістам КП вдалося відловити пса та забрати на перетримку до комунального притулку. 

Поки що робітники клініки хочуть віднайти господаря собаки. 

Загальний стан тварини добрий.

Прохання, якщо хтось впізнає чоловіка, чи знає будь-яку інформацію ( імʼя, адреса ) просимо повідомити у нашу клініку за номерами:

  • 068-742-47-73;
  • 066-351-91-01;
  • 073-204-43-38

 

Якщо відео раптом не відкривається, то побачити його можна ТУТ.

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Новости Днепра про У Дніпрі собаку прив'язали до паркану ветклініки і кинули напризволяще (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі собаку прив'язали до паркану ветклініки і кинули напризволяще (ВІДЕО)Русский

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