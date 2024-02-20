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  • У Новомосковську “туалетні терористи” понівечили вбиральню в парку: чим все закінчилося

У Новомосковську “туалетні терористи” понівечили вбиральню в парку: чим все закінчилося

Сьогодні 16:12
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У Новомосковську на Дніпропетровщині знайшли підлітків, які цими вихідними понівечили громадську вбиральну в центрі міста.

Новости Днепра про У Новомосковську

Туалетних “терористів” з Новомосковська розшукали. 

Підлітків, які цими вихідними вандалили громадську вбиральну в парку Новомосковська, знайшли правоохоронці. Про це повідомив мер міста Сергій Рєзнік. 

У неділю в мережі почали розповсюджувати відео, де група підлітків намагалася покепкувати зі свого товариша та зачинити його в туалеті. Це все супроводжувалося вандалізмом. Неповнолітні сильно смикали двері вбиральні та били конструкцію ногами.

Це все потрапило на відео, яке відзняли очевидці та виклали до місцевих телеграм каналів. 

Поліція вже розшукала 15-річних “туалетних терористів”.
 
З ними та їх батьками проведено виховну бесіду. Звичайно, що вся показна крутість наших юних “зірок” одразу кудись розвіялась. Були тільки сльози та обіцянки більше так не чинити. Поліція передає справу до суду. Може це буде хлопцям гарним уроком на все життя. Дякую поліції за оперативність! – написав Сергій Рєзнік у своєму Facebook.

Скоріш за все підлітки та їхні батьки обійдуться штрафом чи попередженням, але наступного разу діти двічі подумають перед тим, як бешкетувати та ламати майно громади. 

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