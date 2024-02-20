Пішла з дому та зникла безвісти: на Дніпропетровщині розшукують 82-річну бабусю

Криворізькі правоохоронці розшукують 82-річну Марію Дідковську.
Відомо, що 18 лютого бабуся пішла з дому та зникла безвісти.
Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.
Прикмети: зріст 160-165 см, на вигляд 80-85 років, середньої статури, сиве коротке волосся.
Особливі прикмети: відсутні передні зуби.
Якщо ви бачили бабусю чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 068-160-30-83, 098-639-39-62, 068-973-86-79 або 102.
Важлива будь-яка інформація!
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