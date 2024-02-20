Пішла з дому та зникла безвісти: на Дніпропетровщині розшукують 82-річну бабусю

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Криворізькі правоохоронці розшукують 82-річну Марію Дідковську.

Відомо, що 18 лютого бабуся пішла з дому та зникла безвісти.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Прикмети: зріст 160-165 см, на вигляд 80-85 років, середньої статури, сиве коротке волосся.

Особливі прикмети: відсутні передні зуби.

Якщо ви бачили бабусю чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 068-160-30-83, 098-639-39-62, 068-973-86-79 або 102.

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