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  • Пішла з дому та зникла безвісти: на Дніпропетровщині розшукують 82-річну бабусю

Пішла з дому та зникла безвісти: на Дніпропетровщині розшукують 82-річну бабусю

Сьогодні 15:34
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про Пішла з дому та зникла безвісти: на Дніпропетровщині розшукують 82-річну бабусю

Криворізькі правоохоронці розшукують 82-річну Марію Дідковську.

Відомо, що 18 лютого бабуся пішла з дому та зникла безвісти.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Прикмети: зріст 160-165 см, на вигляд 80-85 років, середньої статури, сиве коротке волосся.

Особливі прикмети: відсутні передні зуби.

Якщо ви бачили бабусю чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: 068-160-30-83, 098-639-39-62, 068-973-86-79 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

Новости Днепра про Пішла з дому та зникла безвісти: на Дніпропетровщині розшукують 82-річну бабусю

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Новости Днепра про Пішла з дому та зникла безвісти: на Дніпропетровщині розшукують 82-річну бабусюУкраїнська Новости Днепра про Пішла з дому та зникла безвісти: на Дніпропетровщині розшукують 82-річну бабусюРусский

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