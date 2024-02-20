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  • В Кривом Роге сотни жителей более 3 дней будут без отопления: что произошло

В Кривом Роге сотни жителей более 3 дней будут без отопления: что произошло

Сегодня 13:38
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Возобновить услугу по поставке тепловой энергии обещают вечером 23 февраля!

Новости Днепра про В Кривом Роге сотни жителей более 3 дней будут без отопления: что произошло

В Кривом Роге сотни жителей в Покровском и Саксаганском районах остались без отопления более чем на 3 дня.

Все из-за критического повреждения на магистральном трубопроводе тепловых сетей АО «Криворожская теплоцентраль». Диаметр магистрального трубопровода, на котором будут проводиться ремонтно-восстановительные работы, составляет 219 мм.

Об этом сообщили на странице предприятия в соцсети.

К сожалению, из-за повреждения на тепловых сетях услуга по поставке тепловой энергии временно будет ограничена с 20 по 23 февраля на объектах, расположенных в районе КРЭСа, Пионера, 173-го квартала, Большевика, на мкрн. Юбилейный, ул. Спасская, ул. Святителя Василия Великого (бывшая ул. Качалова), — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты уже начали ремонтные работы, возобновить услугу по поставке тепловой энергии обещают вечером 23 февраля.

Новости Днепра про В Кривом Роге сотни жителей более 3 дней будут без отопления: что произошло

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на левом берегу снизили давление подачи воды: что произошло и адреса.

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Новости Днепра про В Кривом Роге сотни жителей более 3 дней будут без отопления: что произошлоУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге сотни жителей более 3 дней будут без отопления: что произошлоРусский

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