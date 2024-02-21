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В Днепре собирают российские книги, чтобы приобрести авто для Сил обороны: куда нести

Сегодня 10:47
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Инициатива продлится до 31 марта!

Новости Днепра про В Днепре собирают российские книги, чтобы приобрести авто для Сил обороны: куда нести

В Днепре компания Work.ua совместно с благотворительным фондом «Гуркіт» запустили инициативу, в рамках которой можно сдать книги на русском языке или российских авторов и те, что изданы страной-агрессором. Их отправят на переработку, а за вырученные средства приобретут авто для Сил обороны.

Об этом сообщили на сайте компании.

К участию в инициативе приглашают как горожан, так и компании, которые хотят дерусифицировать свои корпоративные и домашние книжные полки.

Приносить книги нужно по адресу: Троицкая площадь, 5, офис компании Work.ua (вход за шлагбаумом после Музея украинской живописи), 1 этаж. Если книг очень много, то предварительно позвоните по телефону +38 (050) 488-08-41, Яна, чтобы вам помогли их выгрузить!

Наша цель — сдать собранное от региональных компаний и горожан на переработку, а за счет вырученных денег приобрести надежный пикап для джедаев ПВО, — говорится в сообщении.

Инициатива продлится до 31 марта. Кстати, приносить можно и журналы на русском языке!

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Новости Днепра про В Днепре собирают российские книги, чтобы приобрести авто для Сил обороны: куда нестиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре собирают российские книги, чтобы приобрести авто для Сил обороны: куда нестиРусский

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