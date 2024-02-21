У Дніпрі збирають російські книжки, щоб придбати авто для Сил оборони: куди нести

Ініціатива триватиме до 31 березня!

У Дніпрі компанія Work.ua спільно з благодійним фондом «Гуркіт» запустили ініціативу, в межах якої можна здати книжки російською мовою або російських авторів та ті, що видані країною-агресором. Їх відправлять на переробку, а за виручені кошти придбають авто для Сил оборони.

Про це повідомили на сайті компанії.

До участі в ініціативі запрошують як містян, так і компанії, які хочуть дерусифікувати свої корпоративні та домашні книжкові полиці.

Приносити книжки потрібно за адресою: Троїцька площа, 5, офіс компанії Work.ua (вхід за шлагбаумом після Музею українського живопису), 1 поверх. Якщо книжок дуже багато, то попередньо зателефонуйте за номером +38 (050) 488-08-41, Яна, щоб вам допомогли їх вивантажити!

Наша мета — здати зібране від регіональних компаній та містян на переробку, а коштом виручених грошей придбати надійний пікап для джедаїв ППО, – йдеться у повідомленні.

Ініціатива триватиме до 31 березня. До речі, приносити можна і журнали російською мовою!

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