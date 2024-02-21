Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Через блокаду кордону з Польщею злетять ціни на автогаз: чи буде дефіцит

Через блокаду кордону з Польщею злетять ціни на автогаз: чи буде дефіцит

Сьогодні 13:53
просмотров

Через блокаду протестувальниками кордону з Польщею також будуть проблеми з автогазом.

Новости Днепра про Через блокаду кордону з Польщею злетять ціни на автогаз: чи буде дефіцит

Такі припущення висловив директор групи “А-95” Сергій Куюн Укрінформу.

За словами експерта, наслідки від блокади українсько-польського кордону протестувальниками вже помітні. Перші підвищення цін на пальне можна спостерігати на заправках в українських містах.

Проте ціни ще можуть злетіти на 3 гривні за літр. Водночас дефіциту не буде, на відміну від осені, коли пальне здорожчало через його нестачу. Цього разу вартість зросте через те, що постачальникам доведеться об’їжджати Польщу через Румунію або Словаччину, а це чималі додаткові витрати на логістику, які впадуть на плечі покупців. 

Крім цього, Польща залишається великим постачальником скрапленого газу в Україну. Тож це нюанс також вплине на ціноутворення.

Що стосується ціни на бензин та дизель, то значного росту не прогнозується. Постачальники вже давно пристосувалися до нових умов, тож очікувати збільшення витрат на логістику і відповідно вартості палива – не варто.

Щодо залізниці, то зараз немає жодних ознак блокування перевезення нафтопродуктів. Відвантаження плануються, зауважує експерт. Однак попереджає, що все може змінитися, якщо заблокують й залізницю. Тоді це стане суттєвим ударом для України, і наслідки відчують усі.

Читайте також:

Новости Днепра про Через блокаду кордону з Польщею злетять ціни на автогаз: чи буде дефіцитУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

В Україні скоро може відчутно зрости ціна на пальне: скільки коштуватиме літр
новини України
15.02.2024 11:20
В Україні скоро може відчутно зрости ціна на пальне: скільки коштуватиме літр

В Україні найближчими тижнями може відчутно здорожчати пальне.

На заправках у Дніпропетровській області продавали бензин-фальсифікат
Новини Дніпра
19.12.2023 11:57
На заправках у Дніпропетровській області продавали бензин-фальсифікат

У Кривому Розі викрили мережу АЗС, де продавали фальсифікат.

Розблокували найбільший пункт пропуску між Україною та Польщею: що відомо
новини України
11.12.2023 16:01
Розблокували найбільший пункт пропуску між Україною та Польщею: що відомо

Найбільший пункт пропуску між Польщею та Україною розблокували.

В Україні на АЗС зникає автогаз, а у Дніпрі його нібито продають по 74 гривні
Новини Дніпра
23.11.2023 21:59
В Україні на АЗС зникає автогаз, а у Дніпрі його нібито продають по 74 гривні

В Україні складна ситуація з автогазом, якого або немає, або…

Наверх