Через блокаду кордону з Польщею злетять ціни на автогаз: чи буде дефіцит

Через блокаду протестувальниками кордону з Польщею також будуть проблеми з автогазом.

Такі припущення висловив директор групи “А-95” Сергій Куюн Укрінформу.

За словами експерта, наслідки від блокади українсько-польського кордону протестувальниками вже помітні. Перші підвищення цін на пальне можна спостерігати на заправках в українських містах.

Проте ціни ще можуть злетіти на 3 гривні за літр. Водночас дефіциту не буде, на відміну від осені, коли пальне здорожчало через його нестачу. Цього разу вартість зросте через те, що постачальникам доведеться об’їжджати Польщу через Румунію або Словаччину, а це чималі додаткові витрати на логістику, які впадуть на плечі покупців.

Крім цього, Польща залишається великим постачальником скрапленого газу в Україну. Тож це нюанс також вплине на ціноутворення.

Що стосується ціни на бензин та дизель, то значного росту не прогнозується. Постачальники вже давно пристосувалися до нових умов, тож очікувати збільшення витрат на логістику і відповідно вартості палива – не варто.

Щодо залізниці, то зараз немає жодних ознак блокування перевезення нафтопродуктів. Відвантаження плануються, зауважує експерт. Однак попереджає, що все може змінитися, якщо заблокують й залізницю. Тоді це стане суттєвим ударом для України, і наслідки відчують усі.

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