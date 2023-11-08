Из Сектора Газы эвакуировали первую группу украинцев

Через месяц после начала обострения между ХАМАСом и Израилем из Сектора Газа эвакуировали украинцев.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Из Сектора Газы 7 ноября эвакуировали первую группу украинцев – 43 человека. Вместе с гражданами Украины забрали 36 граждан Молдовы.

Сейчас они находятся в безопасности в Египте, где украинские дипломаты оказывают им необходимую помощь. Мы также помогли эвакуировать 36 граждан Молдовы и мы рады помочь нашему дружественному соседу, — рассказал он.

В то же время, эвакуация еще продолжается.

«Наши посольства в Израиле и Египте, а также другие соответствующие агентства настойчиво работают, чтобы вывезти больше наших граждан из Газы», — добавил президент.

Напомним, 7 октября боевики ХАМАСа ворвались на территорию Израиля. Впоследствии Израиль приступил к ударам по Сектору Газы. Чиновники уверяют, что атакуют военные объекты, впрочем, из-за этого страдают гражданские палестинцы, проживающие в пределах 40-километровой зоны.