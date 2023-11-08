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Із Сектора Гази евакуювали першу групу українців

Сьогодні 12:37
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Через місяць після початку загострення між ХАМАС та Ізраїлем з Сектора Гази евакуювали українців.

Новости Днепра про Із Сектора Гази евакуювали першу групу українців

Про це повідомив Володимир Зеленський. 

Із Сектору Гази 7 листопада евакуювали першу групу українців – 43 людини. Разом з громадянами України забрали 36 громадян Молдови. 

Зараз вони в безпеці в Єгипті, де українські дипломати надають їм необхідну допомогу. Ми також допомогли евакуювати 36 громадян Молдови, і ми раді допомогти нашому дружньому сусідові, – розповів він.

Водночас евакуація ще триває. 

Наші посольства в Ізраїлі та Єгипті, а також інші відповідні агентства наполегливо працюють, щоб вивезти більше наших громадян із Гази, – додав президент.

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАСу увірвалися на територію Ізраїлю. Згодом Ізраїль розпочав удари по Сектору Гази. Посадовці запевняють, що атакують військові об’єкти, втім, через це страждають цивільні палестинці, які мешкають в межах 40-кілометрової зони. 

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