В центре Кривого Рога молодой человек забрался на крышу здания и сорвал флаг Израиля

Флаг Израиля, который повесили рядом с флагом Украины, сорвал 21-летний криворожец.

Это произошло в эти выходные, сообщили в Криворожском районном управлении полиции.

21-летний криворожец забрался на крышу одноэтажного здания на Почтовом проспекте в самом центре Кривого Рога. Человек сорвал флаг Израиля, который повесили рядом с украинским, и бросил его на землю. Все это молодой человек снял на видео и опубликовал в соцсети.

Позже видео заинтересовались полицейские, которые впоследствии установили личность хулигана. Сейчас правоохранители решают объявлять ли молодому человеку о подозрении в хулиганстве.

Как отреагировали криворожцы?

В комментариях к сообщению горожане отметили, что не считают мужчину хулиганом.

А что здесь такого? Парень своим поступком подтвердил суверенитет и независимость Украинского Государства и своими действиями подтвердил легитимность и приоритетность украинских государственных символов, — отмечают местные.

В то же время многие возмущены действиями мужчины и считают, что сбрасывать чужой флаг это неуважение.

Напомним, ранее в Днепре задержали «на горячем» квартирных воров.

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