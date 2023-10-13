В плену боевиков «ХАМАС» могут находиться украинцы, — посол

Как заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона «Суспільне. Спротив», граждане Украины могут быть в плену боевиков ХАМАС. Правда, это предварительная информация от израильской стороны, которую еще нужно подтвердить.
Следует понимать, что мы не знаем местонахождение определенного количества людей, и не исключается, что часть из них может быть в плену. Об этом нам сообщали израильские службы, это еще не подтвержденная информация. Прошу не производить фурор, но, скорее всего, это соответствует действительности, — отметил посол.
В настоящее время МИД тесно сотрудничает с израильской полицией.
Официально подтверждена смерть семи украинцев. Из них только у одного человека был украинский паспорт, остальные шесть жили в Израиле постоянно и имели также израильский паспорт.
Это ни в коем случае не унижает их права как граждан Украины, просто для вашего понимания, что одна путешественница, к сожалению, погибла. Остальные — это местные жители, — заметил посол.
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