Из Израиля удалось эвакуировать еще более 70 украинцев: это преимущественно женщины и дети

Всего из Израиля уже эвакуировано 436 украинцев.

Вчера поздно вечером из Израиля вылетел третий эвакуационный рейс с гражданами Украины. В самолете было 74 украинца – это преимущественно дети и женщины.

Об этом сообщает посольство Украины в Израиле.

Продолжается эвакуация граждан Украины из Израиля. 16 октября в 22:38 по местному времени из аэропорта Бен Гурион (Тель Авив) в Бухарест (Румыния) вылетел третий эвакуационный рейс с 74 гражданами Украины, большинство из которых женщины и дети. Посольство оказало необходимое содействие и консульскую помощь соотечественникам, – говорится в сообщении.

Отметим, что первый эвакуационный борт вылетел из Тель-Авива 14 октября. В Бухарест (Румыния) эвакуировано 207 граждан Украины, из них 63 детей. Второй вылетел утром 16 октября из 155 гражданами Украины на борту.

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