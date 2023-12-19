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  • Из аэропорта «Борисполь» сегодня вылетел пассажирский самолет: что известно (ВИДЕО)

Из аэропорта «Борисполь» сегодня вылетел пассажирский самолет: что известно (ВИДЕО)

Сегодня 16:17
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Сегодня, 19 декабря, из международного аэропорта "Борисполь" вылетел пассажирский Boing 777-300 украинской авиакомпании Skyline Express.

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Это был технический перегон воздушного судна из «Борисполя» в аэропорт в Европе. Пассажиров на борту не было.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Рейс соблюдал самые высокие стандарты авиационной безопасности и безопасности полетов, согласно директивам, действующим на время введения военного положения в Украине, и, следует отметить, без пассажиров или груза на борту, – говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже четвертый успешный перегон воздушного судна из аэропорта «Борисполь» с начала войны.

Отметим, воздушное пространство Украины закрыто для пассажирских самолетов с 24 февраля 2022 года. Недавно украинцев обнадежили новостью: в Офисе президента заявили, что планируют открыть аэропорт «Борисполь» еще до завершения войны. Но это произойдет только тогда, «когда украинское небо будет полностью закрыто от российских дронов и ракет».

Напомним, ранее мы писали, что в Украине начали появляться вакансии для работников авиации: связано ли это с открытием аэропорта «Борисполь».

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